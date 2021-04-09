شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قصر باكنجهام، الجمعة، عن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاماً. وقال القصر في بيان: «ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره». وأضاف: «توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب». وختم البيان بالقول: «العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه».

وتعرض الأمير في شهر فبراير/ شباط 2021 لوعكة صحية؛ لكنه تعافى منها بعد أسابيع من العلاج. وكان قد غادر مستشفى في لندن، في 16 مارس/آذار المنصرم بعد أن تلقى علاجاً على مدى أربعة أسابيع للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها، وللخضوع لإجراء طبي في القلب. ودخل الأمير فيليب، دوق أدنبرة، مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص يوم 16 فبراير الماضي بعد أن شعر بوعكة؛ نتيجة الإصابة بعدوى لم يتم تحديدها، لكنها ليست «كوفيد-19».

ونُقل لفترة وجيزة في مطلع شهر مارس إلى مركز متخصص في أمراض القلب بمستشفى آخر في لندن؛ حيث أُجري له تدخل لعلاج مشكلة سابقة في القلب.

وغادر الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد، ونُقل إلى سيارة كانت في انتظاره على كرسي متحرك، وعاد إلى قصر وندسور، مقر الإقامة الملكية غربي لندن.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس/ آب 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.