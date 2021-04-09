شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون آند جونسون» تبدأ قريباً تجارب لقاحها في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنجالورو-رويترز

ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس»، الجمعة، أن شركة «جونسون آند جونسون» أبلغت الجهات التنظيمية في الهند أنها ستبدأ قريباً التجارب السريرية للقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لمرض «كوفيد-19». وذكر التقرير أن شركة الأدوية والرعاية الصحية الأمريكية العملاقة أرسلت خطاباً إلى المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية كتبت فيه أنها «ستقدم طلباً خلال فترة وجيزة للغاية للحصول على تصريح بإجراء تجارب سريرية في الهند».

يأتي هذا التقرير بينما تجد الكثير من مراكز التطعيم في الهند صعوبة في التعامل مع نقص إمدادات اللقاحات في بلد يواجه موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19» تجاوز عدد الإصابات بها الموجة الأولى. لكن الحكومة الهندية أعلنت مراراً عدم وجود عجز في اللقاحات.