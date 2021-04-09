شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 133.34 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات

أصيب أكثر من 133.34 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و30022. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن الهند سجلت 131968 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع عدد الوفيات إلى 780 ليصل الإجمالي إلى 167642. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 13.6 مليون ما يجعلها ثالث أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في الثامن من إبريل/نيسان، انخفاضاً من 24 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن ثماني من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غربي الصين. وتشهد مدينة رويلي في إقليم يونان على الحدود مع ميانمار زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس واتخذت سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي المنزلي وحملات تطعيم لاحتواء المرض.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في بر الصين الرئيسي 90386، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليونين و956316 حالة بعد تسجيل 25464 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 78003 بعد تسجيل 296 وفاة جديدة.