“الصحة العالمية: البيانات حول إمكان تغيير لقاحات كورونا “غير كافية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 02:03 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 2:43 مساءً

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها لا تستطيع في غياب بيانات كافية، إصدار توصية بشأن تغيير اللقاح المضاد لكوفيد-19 بين جرعتين، وهو ما تعتزم فرنسا القيام به لمن هم دون سن 55 عامًا ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة مارغريت هاريس، خلال الإحاطة الصحفية العادية في جنيف: ”لا توجد بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان هذا أمرًا يمكن القيام به“، ومن ثم خلص خبراء المنظمة إلى أن إمكان ”تغيير اللقاح ليس شيئًا يمكنهم أن يوصوا به في هذه المرحلة“.