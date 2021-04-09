أطباء وصيادلة مصابون سابقا بكوفيد19 ينتقدون عدم تلقيحهم

جدة - عبدالحي حسين - فوجأ مجموعة من الأطباء والصيادلة بالرباط المصابين سابقا بكوفيد19 بعدم تمكينهم من التلقيح رغم انه سبق احصاؤهم واعطاؤهم الأولوية من طرف مصالح وزارة الصحة.

وأفاد بعض هؤلاء أنهم توجهوا إلى المندوبية الإقليمية للوزارة بالرباط مؤخراً قصد الاستفسار عن تلقيحهم بعد تعافيهم لكنهم ووجهوا بعدم تمكينهم من ذلك.

وكانت مصالح وزارة الصحة أحصت هؤلاء وطلبت منهم التقدم للتلقيح بعد فترة من تعافيهم. ويقول مصدر من هؤلاء إن عدم تلقيحهم يتناقض مع إعطاء الحكومة الأولوية للعاملين في القطاع الصحي الذين يحتكون أكثر بالمواطنين.