“الليغا الإسبانية” تختار الداخلة للترويج لمباراة الكلاسيكو

جدة - عبدالحي حسين - اختارت “الليغا” الإسبانية مدينة الداخلة كمنصة للترويج لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة، وريال مدريد الإسبانيين، ضمن 27 مدينة من المدن الأكثر غرابة، وإثارة حول العالم.. من خلال إنتاج عدد من “الكبسولات”، ستعرض على مختلف الشبكات، والقنوات الرياضية العالمية، والتي ستزيد من إشعاع الداخلة سياحيا، وعالميا.

وتأتي الخطوة المذكورة، في إطار انفتاح كروي إسباني غير مسبوق على مدن، وأقاليم الجنوب المغربي، إذ تميز الشهر الماضي، بالزيارة، التي قام بها وفد إسباني، لكبرى مدن الصحراء، ضم مديرة الكرة النسوية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم النسوية، ماريا تاتو ميرا، والمدرب الرياضي لنادي أتلتيك بيلباو النسوي، خوسيبا أغيري، بزيارة منشآت النادي البلدي النسوي للعيون، الممارس في القسم الأول، ومرافق المركب الرياضي الشيخ محمد لغضف والقاعات الرياضية المبثوثة في مختلف أحياء العيون.

وتمت العملية بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسياحة في الداخلة وادي الذهب، ويبقى الغرض من الحملة الدعائية هو الترويج “للكلاسيكو”، لإعطاء رؤية عالمية للمدن المختلفة، التي رفعت فيها “لاليجا” علمها مثل الداخلة.

وستجرى مباراة الكلاسيكو، يوم غد السبت، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل الرتبة الثانية بـ65 نقطة، فيما يوجد ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة.