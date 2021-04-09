يهم السياحة والمطاعم.. تمديد أجل التصريح بالأجراء للاستفادة من تعويضات كوفيد

جدة - عبدالحي حسين - بطلب من مهنيي قطاعي السياحة والمطاعم، مدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجل الاستثنائي للتصريح بالعاملين المتوقفين مؤقتا عن العمل للاستفادة من التعويض الجزافي، المتعلق بشهر مارس 2021، وما قبله، ابتداء من 7 أبريل إلى منتصف ليلة 8 أبريل 2021.

وأعلن الصندوق ذاته أن على المشغلين، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث بتعليمات ملكية سامية، ابتداء من 13 أبريل الجاري، أن يصرحوا بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma إلى غاية منتصف ليلة 8 أبريل 2021.

ويمكن التصريح بالعاملين، المتوقفين، مؤقتا، عن العمل من أجل الاستفادة من الدعم المالي بالنسبة إلى شهر مارس، وما قبله، إلى غاية 3 ماي 2021، وسيتلقى العاملون المعنيون، الذين تم التصريح بهم، بعد 8 أبريل، تعويضهم اعتبارا من 10 ماي 2021.