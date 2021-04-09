شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير «فيليب» زوج ملكة بريطانيا «إليزابيث الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز الـ 100 عام. ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير، للعلاج من عدوى. وانتقل الأمير فيليب إلى مستشفى جديد في لندن، “سانت بارثولوميو هوسبيتال”، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب موجود من قبل.

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