شكرا لقرائتكم خبر عن تحطّم طائرة تدريب عسكرية في تركيا ونجاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، نجاة قائدي طائرة تحطمت خلال طلعة تدريب إثر سقوطها في البحر قبالة سواحل ولاية إزمير، غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن طائرة طراز كيه تي 1-" تابعة لقيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثانية في إزمير، سقطت في البحر قبالة قضاء "فوتشه" خلال طلعة تدريب، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار البيان إلى إنقاذ قائدي الطائرة خلال أعمال البحث والانقاذ التي انطلقت بشكل فوري.

ولم يتم بعد تحديد سبب سقوط الطائرة.

وأول أمس الأربعاء،أعلنت الوزارة مقتل طيار جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في ولاية قونيا وسط تركيا .