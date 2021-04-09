الصحة: بطاقة التلقيح ستكون احد المستمسكات المطلوبة للسفر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ عدة إجراءات مستقبلا أهمها ستكون بطاقة التلقيح احد المستمسكات المطلوبة للسفر.

وقالت عضو الفريق الطبي الساند للوزارة، ربى فلاح لـ الخليج 365، إن "هذه الخطوة ستكون عالمية لأنها ستساهم بشكل كبير في منع تفشي الوباء"، مشيرة إلى أن "المواطن ليس لديه الحرية بشأن أخذ اللقاح من عدمه خلال السفر".



وأضاف، أنه "بطاقة التلقيح ستكون مهمة أيضًا على المستوى الداخلي، وذلك للسيطرة على الفيروس".

