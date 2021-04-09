شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع مظلة الرعاية الصحية ضمن مستهدفات "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل لتحسين الجوانب الحياتية بالريف المصرى، وذلك من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وأيضا تطوير واستحداث مكونات القطاع الصحى.

وحسب تصريحات للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه نظرا للدور الرئيسي للرعاية الصحية في التطوير المجتمعي ومحاربة الفقر فإننا نعمل حالياً جنباً إلى جنب مع المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بهدف سرعة مد مظلة الرعاية إلى القرى الأكثر احتياجاً، ويؤكد على التزام الدولة بأن يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق فقراً مماثلة للحضر، مشيرًا إلى إيمان كافة القائمين على المنظومة الجديدة بأهمية المساواة والتوزيع العادل للموارد والخدمات وفقاً للاحتياجات الصحية للمنتفعين فى ضوء شمول المنظومة لجميع المواطنين ودعم الدولة لغير القادرين.

ونرصد تفاصيل المخطط المستهدف فى هذا الصدد:

-توفير منشأة صحية في كل قرية للمبادرة .

-إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، وغير المطابقة

-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية واستفادة 115 ألف مواطن منها.

-البدء فى إجراءات التعاقد لتوفير 1000 سيارة إسعاف بالقرى .

-تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التطوير.

-تطوير مراكز طب الأسرة والنهوض ببنوك الدم في 52 مستشفى .

-تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري.

-توفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصري.

-تدشين عدد من الوحدات الصحية الجاهزة، التي يتم تنفيذها خلال 3 أشهر.