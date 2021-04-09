شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قضائى من جنوب السودان يغادر القاهرة عقب زيارة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، وفداً قضائياً من جنوب السوداني برئاسة جالفان أوبيبج مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان، عائدا إلى جوبا بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة أيام، قام خلالها بزيارة لمجلس النواب.

التقى الوفد خلال زيارته للبلاد مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وذلك فى إطار برنامج تدريبي في مجالات سن التشريعات، وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان، حيث رحب الوزير بالوفد، مشدداً على أصر التعاون الدائم مع دولة جنوب السودان الشقيق، وعرض الوزير اختصاص وزارة شئون المجالس النيابية، باعتبارها الوزارة المعنية بتمثيل الحكومة لدي مجلسي النواب والشيوخ، كما تناول شرح آليه وضع مشروعات القوانين والدورة التي تمر بها بداية من إعدادها وحتى إصدارها .

واصطحب الوزير الوفد القضائي في جولة تفقدية لمبني مجلس النواب، تم خلالها زيارة متحف النواب والقاعة الرئيسية بالمجلس، كما تم إلقاء محاضرة للوفد حول التحول الرقمي التي تشهده البلاد ومردوده على التشريعات الوطنية.

كما التقى الوفد مع كبار المسئولين فى مجلسي النواب والشيوخ، لبحث دعم التعاون والإستفادة من الخبرات المصرية فى مجال سن القوانين والتشريعات .