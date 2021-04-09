الدولار يستقر مقابل الجنيه في الأسبوع الأول من أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي، في أول أسبوع في شهر أبريل.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وكان سعر الدولار في البنك الأهلي سجل في أول يوم العام الجديد 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي، أعلن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس إلى 40.337 مليار جنيه مقابل 40.201 مليار في فبراير الماضي.

وواصل الاحتياطي ارتفاعه بعدما زاد إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.