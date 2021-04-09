محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأجهزة المعنية، اليوم الجمعة، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهي والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وشدد خلال اجتماعه بهم، على شن حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للحفاظ على سلامة الطلاب، ومنع انتشار العدوى، مؤكدا على ضرورة وعي المواطنين بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس، و ضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة، والحرص على سلامة الجميع، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان في المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا التوقيت الحرج حرصًا على صحتهم وسلامتهم.