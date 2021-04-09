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اختراق شركة لاختبارات "كورونا" في ألمانيا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:24
تعبيرية
عربي ودولي

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أعلنت مجموعة للقرصنة الإلكترونية تدعى"تسيرفورشونج" اليوم الجمعة إنها تمكنت من اختراق بيانات عملاء شركة تجري اختبارات مستضدات سريعة لفيروس في ألمانيا. وقالت المجموعة إنه تم اختراق برنامج شركة "إيفينتوس ميديا إنترناشونال" ومقرها مدينة دورتموند، ما سمح لهم بالوصول إلى نتائج اختبارات حوالي 7آلاف شخص وتفاصيل حوالي 17 ألف موعد اختبار عبر الإنترنت. واعتذرت الشركة عن الخطأ وقالت إنها ستكتب للعملاء المتضررين بشكل فرديفي الأيام القليلة المقبلة لإبلاغهم بالحادث. وقام أحد أعضاء مجموعة المتسللين بالخضوع لاختبار كورونا في الشركة، وتفحص في هذا السياق نظام الإطلاع على نتيجة الاختبارات الخاصة. واتضحله خلال ذلك أن الموقع الإلكتروني يعتمد تقنيا على نظام إدارة محتوىإلكتروني مفتوح المصدر "ووردبريس". وبعد أن أبلغ المتسللون المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات عنالاختراق، قامت الشركة بمعالجة الفجوة الأمنية على الفور.

المصدر: وكالات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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