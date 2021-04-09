قيس سعيّد يقوم بزيارة رسمية إلى مصر

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يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بأول زيارة رسمية له إلى مصر تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيّد "يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.. بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي".

وأضافت الرئاسة التونسية أن الزيارة تأتي "في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنّة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".

ولفتت "وكالة الأنباء التونسية" إلى أن الجانبين سيبحثان "إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".