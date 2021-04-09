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عكس فارس.. عبد النباوي يدشن سياسة تواصلية جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

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عبد الله التجاني 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - بدأت تظهر لمسات الرئيس الأول الجديد لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الذي عُين، في 22 من مارس الماضي، على تسيير المؤسسة.

وبعد أيام من تعيينه من طرف الملك محمد السادس، أقدم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد، محمد عبد النباوي، على إصدار بيان عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وهو الأمر الذي يؤشر على وجود سياسة تواصلية جديدة، سينهجها المجلس الجديد.

ويمثل البيان الصادر، أول أمس الثلاثاء، خطوة غير معتادة من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان رئيسه السابق، مصطفى فارس، يفضل عدم إصدار بيانات توضح ما جرى تداوله في الاجتماعات، التي يعقدها المجلس، طوال مرحلة رئاسته له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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