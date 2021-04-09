عكس فارس.. عبد النباوي يدشن سياسة تواصلية جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

جدة - عبدالحي حسين - بدأت تظهر لمسات الرئيس الأول الجديد لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الذي عُين، في 22 من مارس الماضي، على تسيير المؤسسة.

وبعد أيام من تعيينه من طرف الملك محمد السادس، أقدم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد، محمد عبد النباوي، على إصدار بيان عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وهو الأمر الذي يؤشر على وجود سياسة تواصلية جديدة، سينهجها المجلس الجديد.

ويمثل البيان الصادر، أول أمس الثلاثاء، خطوة غير معتادة من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان رئيسه السابق، مصطفى فارس، يفضل عدم إصدار بيانات توضح ما جرى تداوله في الاجتماعات، التي يعقدها المجلس، طوال مرحلة رئاسته له.