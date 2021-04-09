طقس الجمعة.. سحب غائمة على السواحل ودرجات حرارة متفاوتة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تهم سحب أحيانا غائمة الواجهة المتوسطية والسهول المحيطية الشمالية مع قطرات متفرقة.

كما سيلاحظ تشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، والريف وستمتد للشمال الشرقي، فيما ستهم سحب منخفضة مع كثل ضبابية محلية السواحل الوسطى.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فضلا عن هبوب رياح رملية محلية بالجنوب-الشرقي والجنوب الشرقي.

أما الرياح، فستكون معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب ومن القطاع الجنوبي بشرق المملكة وضعيفة متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات، وستكون ما بين 10 و16 درجة بالشمال ووسط وشرق المملكة، وما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و19 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و27 بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 27 و33 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.