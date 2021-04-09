رئيس الحكومة اللبنانية يزور العراق الأسبوع المقبل

وسيرافق دياب خلال زيارته، وفد وزاري مؤلف من وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات.

ووفق ما أوردت الصحيفة، فإن الزيارة ستتضمن توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليوني طن، على أن تتولى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيدا لإقراره.



ولفتت "الأخبار" إلى أنه من المتوقع أن يعرض الوزراء اللبنانيون على نظرائهم العراقيين، فرص التعاون في مجالات مختلفة، وبحث إمكانية توسيع اتفاقية التعاون.

من الجدير ذكره، أنه جرى تكليف سعد الحريري، في أكتوبر الماضي، لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، لكن الخلافات السياسية لا سيما مع الرئيس ميشال عون حول شكل الحكومة وعدد أعضائها، عرقل تشكيل الحكومة وبدد الآمال في عكس مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

