تحطم مقاتلة تركية قبالة سواحل إزمير.. الثانية خلال 3 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، الجمعة، إثر سقوطها في البحر قبالة سواحل إزمير غربي البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نجاة قائدي الطائرة التي تحطمت خلال طلعة تدريبية.

وقالت الوزارة إن طائرة من طراز "KT-1" تابعة لقيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثانية في إزمير، سقطت في البحر قبالة قضاء "فوتشه" خلال طلعة تدريب.

ولم يتم بعد تحديد سبب سقوط الطائرة، فيما يعد ذلك الحادث الثاني من نوعه خلال 3 أيام حيث تحطمت، الأربعاء الماضي، طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية في مدينة قونية، وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها.

ووفق وسائل إعلام تركية، فإن طائرة من طراز NF-5، تحطمت في منطقة كاراتاي بوسط قونية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريب في قونية حين تعرضت للحادث.

