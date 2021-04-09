جدول عروض "الصوت والضوء" يوميا خلال رمضان في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، برئاسة الدكتورة نورا عاطف محمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، عن تشغيل عرضين يوميا بمعبد فيلة وأبو سمبل وإدفو بأسوان خلال شهر رمضان المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامات.

وقال المهندس رمضان نجار مدير عام منطقة أسوان للصوت والضوء، إنه تقرر تشغيل عرضين يوميا بمعبد فيله مع تغيير مواعيد العروض لتتناسب مع شهر رمضان المعظم مع الإبقاء على أسعار التذاكر ذاتها، وسعر التذكرة للمصريين والعرب 80 جنيه، بينما سعر التذكرة للأجانب 300 جنيه.

وأضاف أن العرض الأول يبدأ الساعة 8.30 مساء، بينما يبدأ العرض الثاني الساعة 9.45 مساء، ويكون العرض الأول بدون حد أدنى للحضور، بينما يشترط للعرض الثاني وجود 5 أجانب، وستكون العروض باللغة الأكثر عددا، مع توفير سماعات للترجمة للضيوف الذين يتحدثون لغات أخرى..