إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بـ"الخرطوش" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بـ"رش خرطوش" وكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية أولاد نصير.

تبين أن المشاجرة بين "طرف أول - "محمد. أ" 46 عامًا عامل، ونجله "محمود" 10 أعوام تلميذ، "أحمد. خ" 16 عامًا عامل مصابين برش خرطوش بالقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج التعليمي"، و"طرف ثاني ـ "عز. ر" 50 عامًا عامل، وزوجته "جملات. ع" 40 عامًا ربة منزل مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي".

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحيازة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع"، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته ما أدى لإصابتهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.