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محافظ الغربية: إغلاق 25 منشأة مخالفة و3 مراكز للدروس الخصوصية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إغلاق 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة وغلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وطالب المحافظ أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار والالتزام بمواعيد الغلق وأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الغربية أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمنع التجمعات وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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