كوريا الجنوبية تكشف النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع



محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، في إطار سعي البلاد منذ عقود لتصنيع طائرتها المقاتلة الخاصة بها.

وتم عرض الطائرة المقاتلة رمادية اللون التي تحمل اسم كيه إف-إكس خلال فعالية أقيمت بمقر شركة كوريا لصناعات الفضاء، في مدينة ساتشون الجنوبية، بعد أكثر من 5 سنوات على انطلاق مشروع بقيمة 8.8 تريليون وون (7.9 مليار دولار أمريكي) لاستبدال طائرات القوات الجوية القديمة "إف-4" و"إف 5" ، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعزز الطائرة الجديدة التي تشبه الطائرة الشبح في تصميمها القدرات الدفاعية للبلاد، والقدرات التنافسية لشركات صناعة الفضاء المحلية في السوق العالمية.

وقالت وكالة شراء الأسلحة في بيان إن "طرح النموذج الأولي يعد خطوة رئيسية في مراحل التطوير لأنه يعني أننا ندخل مرحلة اختبار قدرات المقاتلة بعد بناء ما كان لدينا من رسومات وحسب".

وستزود الطائرة التي تبلغ حمولتها القصوى 7.700 كيلوجرام، بـ 10 حجرات لحمل صواريخ جو- جو وأسلحة أخرى، وهي قادرة على الطيران بسرعة 2.200 كيلومتر في الساعة، بمدى طيران يصل إلى 2900 كيلومتر.

ومن المخطط إجراء أول اختبار للمقاتلة في عام 2022، في حين يتوقع الانتهاء من عملية التطوير بالكامل في 2026.

وستصبح كوريا الجنوبية عندما تنتهي عملية التطوير الدولة رقم 13 في العالم التي تطور طائرتها المقاتلة الخاصة.