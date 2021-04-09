صور.. مساعد وزير الصحة يتفقد مركز لقاح كورونا في مستشفى بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة، مركز التلقيح بلقاح فيروس كورونا بمستشفى بني سويف التخصصي، وراجع السياسات، والإجراءات بالمركز، وتابع سير العمل، ومدى توافر اللقاح وإجراءات التخزين والنقل الآمن.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمستشفى في حضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

كما تفقد قسم الإستقبال والطوارئ لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية الأطباء والتمريض.

وفي نهاية الزيارة عقد مساعد وزير الصحة اجتماعًا مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات شمال الصعيد "بنى سويف،المنيا، الفيوم"، ناقش خلاله طرق تطوير قطاع الإسعاف والطوارئ وتنمية مهارات العنصر البشري، للوصول إلى أعلى درجات الجودة وتقديم خدمة طبية متميزة، والإستعداد لمواجهة كافة الكوارث والحوادث بكفاءة ومهنية، وزيادة مهارات الأفراد.