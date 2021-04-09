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قوات التحالف تدمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

العميد تركي المالكي

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان .

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وتأتي حادثة اعتراض هذه المسيرة، بعد تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أخرى، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف في يوم  الأربعاء.

هذا وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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