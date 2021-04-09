بعد قرابة الـ100 يوم من الاحتجاز.. طهران تفرج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 8:37 صباحًا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها طهران في مياه الخليج في يناير.

وكانت طهران بعد احتجازها للسفية الكورية الجنوبية قد بدأت بالضغط للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في سيول بموجب العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة هانكوك تشيمي، وأضافت أن “القبطان والبحارة بصحة جيدة وتم التأكد من عدم تعرض السفينة وحمولاتها لأي مشكلات، وقد غادرت السفينة إيران بعد استكمال الإجراءات الإدارية”، مشيرة إلى أن السفينة “أبحرت بسلام اليوم”.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد احتجز يوم 4 يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية “إم تي هانكوك كيمي” وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارا من ميانمار، وبحاران إندونيسيان وبحاران فيتناميان.

وفي يوم 2 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد “طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية” في إيران، من دون أن يحدد ما إذا كان أفراد الطاقم قد غادروا.