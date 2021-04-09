شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا : 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا تم منحه حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 03ر2مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ47 ألفا و823 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا عاما وأربعة اشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 35ر1 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و.873 وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وستة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.