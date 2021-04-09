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المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المصرف باشر بتنفيذ التعليمات والقرارات الرسمية الخاصة بتخفيض قسط المقدمة لبسماية الى 10 بالمئة".

وأضاف أن "مدة تسديد قروض بسماية حددت بـ 25 سنة"، مشيراً الى أنه "تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي: المستنصر، والخلفاء، والأمين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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