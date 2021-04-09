اتبعي هذه النصائح للتخلص من تجاعيد اليدين!

• التقدم في السن• غسل اليدين المتكرر.• عدم تجفيفهما جيداً.• التعرض لأشعة الشمس.• التدخين.• استخدام مساحيق التنظيف من دون ارتداء قفازات.• قلة الترطيب.• تناول بعض الأدوية.• الوراثة.• سوء التغذية.• التلوث البيئي.• البرودة، الحرارة المرتفعة، الرطوبة ....• التغييرات الهرمونية في الجسم.

نصائح لتقليل تجاعيد اليدين



لتجنب والتخفيف من حدة تجاعيد اليدين، ينصح الأطباء وخبراء العناية بالبشرة ببعض الخطوات، وهي كالتالي: