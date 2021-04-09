الطاقة النيابية توضح بشأن مقترح زيادة سعر البنزين

وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "اللجنة تواصلت مع وزارة النفط ورفضت زيادة سعر لتر البنزين الى 500 دينار عراقي بدلاً عن 450 دينار"، مبيناً أن "هذا المقترح لم يتم التوافق عليه من قبل اللجنة والوزارة".وأشار الى أن "الضريبة على البنزين المستورد هي موجودة حتى في الموازنات السابقة"، موضحاً أن "هذه الضريبة لم تزد من سعر البنزين بشيء ".

وأضاف أن "زيادة سعر لتر البنزين كان مقترحاً من وزارة النفط وتم رفضه ، مؤكداً أن "سعر البنزين سيبقى على سعره الحالي، ولا نسمح بزيادته إن كان البنزين عادياً أو محسناً".