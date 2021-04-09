بايدن يواجه "الأسلحة الخفية" بعدد من الإجراءات التنفيذية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية التي صدمت الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن الإجراءات التنفيذية الخميس.



وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى بـ "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.



وعندما تظهر هذه الأسلحة النارية في مسرح الجريمة، لا يمكن في كثير من الأحيان أن تتعقبها قوات إنفاذ القانون بسبب عدم وجود رقم تسلسلي.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصًا قد قتل وأصيب 4 في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية تكساس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة قولها إن "شخصًا قتل وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار على محل لتصنيع الخزانات بمدينة بريان في ولاية تكساس"، مضيفين إن "مع وصول قوات الأمن، كان مطلق النار قد رحل".