إيران تتراجع.. الإفراج عن ناقلة نفط كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سيؤول الجمعة أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في يناير/كانون الثاني.

والتراجع الإيراني عن ورقة ناقلة النفط بحسب تحليلات جاء بعد فشل طهران في الضغط من أجل الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّ السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة "هانكوك تشيمي" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنّ السفينة "أبحرت بسلام اليوم".

وقد احتجزت مليشيا الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "إم تي هانكوك كيمي" وعلى متنها 20 شخصا في الرابع من يناير، بدعوى تسببها بتلوث بيئي، فيما نفت الشركة المشغلة للسفينة مزاعم التلوث.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقْدم فيها إيران على احتجاز ناقلات نفط، في تهديد صارخ لطرق الملاحة الدولية.