بعد المهلة الخامسة.. تعرف على المستندات المطلوبة لتحويل الممارسات لعدادات كودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بعد قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمنح المخالفين وسارقي التيار الكهربائي مهلة خامسة للتقدم بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية.

يستعرض "الخليج 365" المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودي" من خلال تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وفيما يلى المستندات المطلوبة:

1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3-إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.

-شروط تركيب العداد الكودى:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

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