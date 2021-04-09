شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الأسرة ودعمها أبرزها.. تعرف على أهداف مبادرة "حية كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة" حياة كريمة" تطوير القرى وتحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا، وتوفير الخدمات التى تمكنه من حياة معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، والتى يشارك فيها ما يقرب من 15 وزارة.

وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولي، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصري، والتنفيذ علي أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا علي مستوي الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، والتكلفة التقريبية للمشروع يصل حتى الآن لـ 500 مليار.

وتعمل المباردة بجانب تطوير المرافق والخدمات، على الارتفاء بوعى المواعى وتوسيع تمكينه بما يسهم فى بناء العقول وتغيير الفكر الموروث ونرصد جهود "التضامن" فى ذلك ومستهدفاتها:

- تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة، للكشف على الأطفال أقل من 5 سنوات.

-العمل على التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للنساء، وإشراكها فى سوق العمل.

- العمل على التوعية بقضايا الزواج المبكر وختان الإناث ومواجهة الهجرة غير الشرعية .

- إنشاء مراكز للاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

- الاهتمام بالطفولة، وخدمة الطفولة المبكرة، التي تصل في الريف لنسبة 8% فقط.

- يستهدف تقديم خدمة الحضانات للأطفال الأقل من 5 سنوات، قبل مرحلة الكي جي.

- يتم تجهيز وتشغيل أكثر من 3500 حضانة في القري المستهدفة.

-تكثيف كل برامج وزارة التضامن الخاصة بالتوعية بكافة القضايا.