شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الشرطة الأمريكية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون بعدما فتح مسلح النار، في شركة بوسط ولاية تكساس الأمريكية اليوم الخميس، وذلك في أحدث هجوم لسلسلة العنف المسلح، الذي تشهده الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقال قائد شرطة المدينة إريك بوسكي للصحفيين إن إطلاق النار وقع في‭ ‬شركة كينت مور كابينتس في بريان بولاية تكساس وإن من المعتقد أن المشتبه به من العاملين بالشركة. ولم يتضح بعد إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

من جانبه أوضح اللفتنانت "جايسون جيمس" المتحدث باسم دائرة الشرطة في بريان بولاية تكساس في مقابلة هاتفية بثتها شبكة (سي.إن.إن) "كان هناك الكثير من الموظفين داخل الشركة عند وقوع إطلاق النار".

وأضاف: أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بطلقات نارية في حين نُقل خامس إلى المستشفى متأثرا بنوبة ربو على ما يبدو.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير العدل ميريك جارلاند، عن إجراءات محدودة للتصدي لتصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.