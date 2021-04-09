انتخابات رئاسية في جيبوتي وتوقعات بفوز "جيله" بولاية خامسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه الناخبون في جيبوتي إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن تسفر عن فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله بولاية خامسة.

ويبلغ جيله من العمر 73 عاما وهو واحد من رؤساء أفريقيا أصحاب الفترات الطويلة في الحكم، وكان قد تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.



ويقول محللون إن جيله يواجه منافسا واحدا فقط وهو الوافد الجديد نسبيا زكريا إسماعيل فرح بينما تقاطع بقية المعارضة الضعيفة والمتشرذمة الانتخابات.

وجرى تعديل الدستور في عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية على الرغم من وضع حد للسن عند 75 عاما مما يعني أن ولاية جيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة.