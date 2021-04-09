شكرا لقرائتكم خبر عن 8 موارد لصندوق رعاية المبتكرين لتمويل مشروعات التكنولوجيا ودعم الباحثين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين التى بدأها منذ توليه مقاليد الحكم.

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

ولكن ما هى موارد الصندوق لتميكنه من القيام بهذا الهدف الهام؟

نجيب عن ذلك في ضوء المادة الخامسة من القانون :

1- الأموال التي قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.

2- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

3- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

4- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية علي النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

5- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

6- مبلغ (1%) من صافي ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون.

8- عائد استثمار أموال الصندوق

يشار إلى أن المادة الرابعة أقرت فرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافي مقدراة (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة علي تعديل البيانات الخاصة بملاكها.

كما يفرض رسم سنوي مقدراه (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.