أمريكا تضيف كيانات حوسبة صينية إلى القائمة السوداء

وزارة التجارة

أضافتالأمريكية 7 كيانات صينية للحوسبة الفائقة إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب إجراء أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الكيانات السبعة متورطة في بناء أجهزة حواسيب عملاقة تستخدمها الجهات العسكرية الصينية، وجهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار، وبرامج أسلحة الدمار الشامل.

تطوير الأسلحة

وقالت وزيرة التجارة Gina Raimondo في بيان: إن قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير جميع الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، مثل: الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت.

وأضافت: تستخدم وزارة التجارة النطاق الكامل لسلطاتها لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم جهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار.

وتمثل قائمة الكيانات أداة يستخدمها مكتب الصناعة والأمن لتقييد تصدير المواد الخاضعة للوائح إدارة التصدير EAR إلى أشخاص (أفراد أو مؤسسات أو شركات) يُعتقد أنهم متورطون أو يمثلون خطر كبير بالتورط أو الانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

الترخيص

وتنطبق متطلبات الترخيص الإضافية على عمليات إعادة التصدير والتحويلات داخل البلد للعناصر الخاضعة للوائح إدارة التصدير EAR للكيانات المدرجة، ويكون توفر معظم استثناءات الترخيص محدودًا.

الكيانات الصينية المضافة إلى قائمة الكيانات:

Tianjin Phytium Information Technology.

Sunway Microelectronics.

مركز شنغهاي لتصميم الدوائر المتكاملة العالية الأداء.

المركز الوطني للحوسبة الفائقة، Jinan.

المركز الوطني للحوسبة الفائقة، Shenzhen.

المركز الوطني للحوسبة الفائقة، Wuxi.

المركز الوطني للحوسبة الفائقة، Zhengzhou.