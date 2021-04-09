شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أفريقيا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى قرابة 4.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي أمس الخميس عن بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 4 ملايين و301 ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 114 ألفًا و600 وفاة. وأوصى المراكز الأفريقي في بيان الدول الأفريقية بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد وترصد الوفيات السريعة والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.