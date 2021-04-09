النيابة العامة المغربية تحقق مع مسؤول "تحدى" قرار حظر التجول الليلي في رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة ”الحسيمة“ شمال شرق المغرب، بالتحقيق مع مسؤول محلي اتهم بالتحريض على مخالفة قرارات السلطات بشأن حظر التجول.



ونشر ”المكي الحنودي“ رئيس بلدية ”لوطا“ التابعة لإقليم الحسيمة، تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، يسمح فيها لسكان المنطقة التابعة لاختصاصه بالتجول بعد الإفطار في رمضان عكس ما فرضته السلطات، متوعدا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الحكومة.

واعتبرت النيابة العامة في بلاغ رسمي نشرته يوم الخميس، أن ”الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض للغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية“.

وقررت النيابة فتح تحقيق في الموضوع سيتم على ضوء نتائجه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكتب المكي الحنودي في تدوينته يوم الأربعاء: ”سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيسا لجماعة (بلدية) لوطا وضابطا للشرطة الإدارية، وحسب الأنظمة الجاري العمل بها، أرخص لكم بالتجول في تراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الإفطار إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية“.

وتوعد بمقاضاة الحكومة، قائلا: ”بيننا وبين الحكومة، المحكمة الإدارية المختصة“.

وأصدرت الحكومة المغربية بلاغا رسميا يوم الأربعاء، أعلنت فيه حظر التجول من الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ويشتهر المكي الحنودي بمواقفه المثيرة للجدل، وأشهرها إعلانه في فبراير 2020، إرسال قريته ”لوطا“ مساعدة مالية رمزية لمدينة ”ووهان“ الصينية قدرها 66 ألف درهم مغربي (حوالي 7 آلاف دولار)، لمساعدتها في تخطي وباء كورونا، كرد جميل للحكومة الصينية التي قدمت العديد من المساعدات لمدينة الحسيمة التي تقع القرية في ضواحيها، خلال الزلزال الذي ضربها عام 2004.