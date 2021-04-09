غضب متصاعد ضد أمزازي… الأساتذة المكونون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يلجأون للاحتجاج

جدة - عبدالحي حسين - تتوالى الاحتجاجات ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ إذ يستعد الأساتذة المكونون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لخوض وقفة احتجاجية، جهويا، داخل المؤسسات لمدة ساعة يتم تحديد تاريخها لاحقا.

وعبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس عن صدمتها، من رد وزير التربية الوطنية، بلجنة التربية والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، على النواب الذين طالبوه برد الاعتبار لهذه المراكز، بصفتها مؤسسات للتعليم العالي لتكوين الأطر العليا؛ وذلك من خلال ربطها بالجامعات.

واعتبرت النقابة في بيان توصل به الموقع، أن رد الوزير “مخيب للآمال”، “خلافا لما تم التوافق حوله في اجتماعات سابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وعبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن تضامنها المطلق مع كل فئات الأطر التربوية والإدارية المحتجة، والتي عانت من سياسة صم الآذان، وسد أبواب الحوار غير المسبوقة.

كما عبرت عن استنكارها لتصريحات الوزير، مشيرة إلى أنها، ” تنم عن نية مبيتة لتشويه هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتغليط الرأي العام ونواب الأمة”.

ونددت بتقاعس الوزارة المعنية عن “القيام بمسؤوليتها والمبادرة -كما وعدت في أكثر من مناسبة تفاوضية- بالاستجابة للمطلب الرئيس وهو تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، وإصدار قرار يحدد آليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات، بتدبير تشاركي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.