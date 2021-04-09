Nessyou | نيسيو: سأتعاون مع “طوطو” و”لمورفين”.. والراب لا يؤثر سلبا في الناشئة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال مغني الراب “نيسيو” إن هذا الفن الموسيقي لا يؤثر سلبا في الناشئة، معتبرا أن تقليد الجمهور لعادات مغنيي الراب، مثل تدخين المخدرات، أو أسلوب العيش، هو مسؤولية المقلدِين.

وأضاف “نيسيو” في حديث “لليوم 24” أن اختيارات مغني الراب في حياته الشخصية تمثله لوحده، معتبرا أن التأثر بها إذا كان سيئا، فهذا لا يعني أن المشكل من الراب.

وكشف ابن مدينة مراكش، الذي يعتبر من أوائل مغنيي الراب في المغرب، أنه يحضر لـ”mixtape”، تضم 30 أغنية، يليها ألبوم غنائي.

ويتعاون نيسيو في مشروعه الفني المرتقب، مع مغنيي راب آخرين، مثل “لمورفين”، و”الغراندي طوطو”، و”اختك”.

وكان نيسيو واسمه الحقيقي يونس، عضو لجنة تحكيم أول مسابقة للراب في المغرب في مراكش، إلى جانب لمورفين، وطوندريس، وايكدر، ولوكو الغضب.