شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. أكثر من 5 آلاف إصابة و548 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم الخميس أن المكسيك سجلت 5140 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و548 وفاة إضافية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة، إلى مليونين و267 ألفا و19 والوفيات إلى 206146 حالة.

وترجح الحكومة أن تكون الأعداد الحقيقية للحالات أعلى من ذلك بكثير، فيما أشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة الفعلية بفيروس كورونا، ربما يكون أكثر من الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.