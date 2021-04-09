رئيس البرلمان التركي: لا نرى أمننا بمعزل عن أمن الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، يوم الخميس، إن بلاده لا ترى أمن واستقرار منطقة الخليج بمعزل عن أمنها واستقرارها.



وقال شنطوب، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي يزور تركيا حاليا: ”نحن مستعدون للحوار مع كل دول المنطقة دون شروط مسبقة“.

وأضاف، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن ”الحوار القوي بين جميع الدول الشقيقة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط هو السبيل الوحيد من أجل السلام والاستقرار“.

وأشار خلال اللقاء الذي عقد في البرلمان في العاصمة أنقرة إلى أن الكويت دائما لها مكان استثنائي لدى تركيا، لافتا إلى تبني أنقرة والكويت مواقف متشابهة في مجالات عدة.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الصباح مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، قبل أن يلتقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.