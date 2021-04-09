شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا: أردوغان «ديكتاتور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«ديكتاتور»، مؤكدا أنه تعمد إهانة رئيسة المفوضية الأوروبية في أنقرة.

واتهم دراغي الرئيس التركي بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين هذا الأسبوع، ودعا إلى ضرورة التعامل بصراحة مع من وصفهم بـ«الديكتاتوريين».

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي في روما مساء (الخميس)، ردا على سؤال عن سلوك أردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية «شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين».

وأضاف دراغي للصحفيين «لا أتفق على الإطلاق مع سلوك أردوغان تجاه الرئيسة فون دير لاين، أعتقد أنه لم يكن تصرفا لائقا وأشعر بأسف بالغ للإهانة التي تعرضت لها فون دير لاين».

وكانت فون دير لاين قد فوجئت عندما جلس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في قصره الرئاسي يوم الثلاثاء. وفي مقطع مصور للواقعة وقفت رئيسة المفوضية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب والمرأة الوحيدة في اللقاء، لبرهة وأتت بحركة تنم عن دهشتها من الرجلين قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسيين.