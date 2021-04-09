"نافذة على التعليم" تثمن قرار الاختبارات التجريبية للثانوية: فرصة أخيرة لاختبار "السيستيم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ثمّن مجدي مدحت أحد أولياء الأمور ومؤسس جروب "نافذة على التعليم" مجهودات وزارة التربية والتعليم فيما تقوم به تجاه العملية التعليمية ومستقبل الطلاب في ظل ما نعيشه من ظروف صعبة وتفشي لفيروس كورونا على مستوى العالم.

ووصف مدحت، الامتحانات التجريبية الإلكترونية للشهادة الثانوية، المقرر عقدها في أبريل ومايو ويونيو، بـ"الخطوة الجيدة" من قبل وزارة التربية والتعليم، والضرورية لاختبار السيستيم والشبكات لتجنب أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب في الامتحان الأساسي، المقرر عقده في أوائل يوليو المقبل.

وناشد مدحت وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك قرار صادر عن الوزارة لجميع المديريات والإدارات والمدارس يلزم جميع الطلاب في الشهادة الثانوية بضرورة حضور تلك الامتحانات التجريبية الإلكترونية.

كما ناشد مدحت الوزارة أن يكون هناك قرارات رادعة صارمة لمن يتقاعس من الطلاب ولا يحضر الامتحانات التجريبية الإلكترونية، مضيفًا أن الهدف منها مصلحة جميع الطلاب.