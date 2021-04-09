الأردن: باسم عوض الله ما يزال محتجزاً

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وكالات)

نقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، عن مصدر رسمي في الأردن قوله إنه لا صحة للمعلومات التي تشير إلى أن الموقوف في قضية التخطيط لزعزعة استقرار المملكة باسم عوض الله غادر البلاد.

وقالت الوكالة إن المصدر، الذي لم تسمه، أكد أن «المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد».

وكان عوض الله ضمن عدد من الأشخاص قالت الحكومة إنها ألقت القبض عليهم في إطار تحقيق في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة.

وعوض الله اقتصادي سياسي معروف في الأردن، شغل مناصب عديدة منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديراً للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح مديراً للديوان الملكي في الأردن عام 2007.