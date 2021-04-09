إحباط محاولة تسلل إرهابيين من سوريا إلى العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى الأراضي العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس، في بيان بأن قوة تابعة لاستخبارات الفرقة 16 تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تستقل عجلة أثناء عبورها الحدود السورية باتجاه الجانب الأيمن من مدينة الموصل شمال العراق.

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عثور القوات الأمنية، على كميات من المواد المتفجرة جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان إنه: «بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود تكدس للمواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية مخبأ تحت التراب بالمناطق الزراعية جنوبي بغداد منطقة اللطيفية، خرجت قوة عسكرية إلى الموقع، واثناء البحث تم العثور على 9 قنابل هاون، و4 صاروخ قاذفة RBG7، مع صاروخ محلي الصنع، وثلاثة قاذفات من نوع RBG7 وسبطانة سلاح قناص وحاوية عتاد واحدة.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية أمس، إن بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت 10 أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل، في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوماً جوياً خلال العملية.

واتُخذ قرار الهجوم في 22 مارس عندما تم التأكد من تمركز عناصر لـ«داعش» في شبكة من الكهوف في جبال مخمور. ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز «تايفون» هجوماً باستخدام صواريخ «ستورم شادو».

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس «تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها». وأضاف «المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش، هذه العملية ستمنع الجماعة الإرهابية وأيديولوجيتها السامة من استعادة موطئ قدم لها في العراق وتقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم». وقالت وزارة الدفاع إنه في إطار عملية منفصلة في الرابع من أبريل نجحت طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ «هيلفاير» في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر تنظيم «داعش» في شمال سوريا على بعد نحو 80 كيلومتراً غربي الحسكة.