ثلاثة قتلى من الميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي قرب دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قتل ثلاثة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران في القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر أمس، مواقع عسكرية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلاً عن مصدر عسكري أن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح ووقوع خسائر مادية.

وأوضحت «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظمها.

من جهته، قال المرصد السوري إن القصف الإسرائيلي طال موقعاً عسكرياً للجيش السوري ومستودعاً تتواجد فيهما قوات إيرانية وميليشيات موالية لها من جنسيات غير سورية أبرزها «حزب الله» اللبناني، قرب منطقة الديماس شمال غرب العاصمة.

وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة عناصر من تلك المجموعات، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد جنسياتهم. وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات المرات ضربات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها. وتكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.